Justiça torna réu professor do IFAC por crime de tortura a estudante em Xapuri

O juiz Luís Gustavo Alcalde Pinto, da comarca do município de Xapuri acatou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o professor Instituto Federal do Acre (IFAC), Uilson Fernando Matter e o caseiro identificado por A.S.M. pelo crime de tortura contra um adolescente de 16 anos – ocorrido no último dia 27 de novembro do ano passado no bairro Centro de Xapuri. A informação foi divulgada pela reportagem da TV 5 nesta terça-feira, 6.

De acordo com a denúncia feita pelo MP, o professor e seu diarista submeteram a vítima a constrangimento, além de agressões físicas e mentais com a finalidade de obter informações acerca da localização de objetos que haviam sido furtados da residência do educador.

Ainda na denúncia feita pelo órgão controlador, o adolescente ainda foi obrigado a tomar medicamentos durante a sessão de tortura.

Os réus devem responder ainda pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O professor foi preso preventivamente ainda no ano passado quando se apresentou à Delegacia Geral de Xapuri para prestar esclarecimentos sobre as acusações de ter agredido um de seus alunos no Instituto Federal do Acre (IFAC).