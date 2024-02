Corpos de irmãs mortas por raio são levados ao IML da cidade de Cruzeiro do Sul

A guarnição do Corpo de Bombeiros resgatou e levou para o porto do município de Feijó na tarde desta segunda-feira, 5, os corpos das irmãs Isabel da Silva Brito e Patrícia da Silva Brito, de 12 e 15 anos, que morreram nesse domingo, 4, após serem atingidas por um raio no Seringal Monte Verde, no interior do Acre.

Irmãs morrem e homem fica ferido ao serem atingidos por raio no interior do Acre

Já o sobrevivente, o padrasto das vítimas, de 40 anos, conhecido como “Deda”, foi encaminhado para atendimento médico no hospital da região. A informação foi relevada ao ac24horas pela equipe do Corpo de Bombeiros do município.

O tenente Jailton Figueiredo já havia dito à reportagem que o acesso às vítimas só foi possível na manhã desta segunda-feira, devido ao local ser de difícil acesso.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul para procedimento padrão.