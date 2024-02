Endrick perde pênalti, e Brasil é derrotado pelo Paraguai no Torneio Pré-Olímpico

O fato de Endrick ter batido mal o pênalti é relevante. Mas pior do que isso foi mais uma atuação muito ruim do Brasil no Pré-Olímpico. A seleção brasileira teve muita dificuldade com as jogadas pelo alto do Paraguai, que também jogou melhor com a bola no chão. A construção das jogadas desde a linha defesa também foi outro problema, e o meio de campo não encontrou soluções para superar a pressão adversária. As substituições também não provocaram as mudanças esperadas.

Endrick perde pênalti para o Brasil contra o Paraguai no Pré-Olímpico (Foto: EFE)