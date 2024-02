Irmãs morrem e homem fica ferido ao serem atingidos por raio no Acre

Duas irmãs, de aproximadamente 15 e 17 anos, morreram nesse domingo, 4, e um homem de 40 anos ficou ferido após serem atingidos por um raio no Seringal Monte Verde, zona rural do município de Feijó, interior do Acre.

O comandante dos bombeiros no município, tenente Jailton Figueiredo, disse ao ac24horas na manhã desta segunda-feira, 5, que recebeu as informações de moradores da comunidade, contudo, o militar destacou que a informação oficial só poderá ser confirmada após a chegada da guarnição que se dirigiu ao local ainda no domingo para realizar as buscas.

Figueiredo relatou ainda que a equipe saiu para as buscas por volta das 18 horas da tarde de domingo. “Essa situação foi na zona rural do município, uma distância de 4 horas de deslocamento, difícil acesso e sem sinalização. Informes dão conta que ocorreu essa descarga elétrica. A guarnição viajou ontem e eles ainda não chegaram, somente após meio-dia [segunda-feira] que a gente vai ter todas as informações detalhadas”, comentou.

Circula nas redes sociais do município relatos que as jovens haviam saído a pedido da mãe, contudo, devido à demora, a matriarca resolveu ir atrás das filhas e as encontrou no chão e sem vida. Já o homem de identidade não revelada estava caído e com ferimentos devido ao impacto da descarga elétrica.

Os corpos devem ser encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul.