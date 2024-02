Para coibir crime no campo, Polícia Militar faz Patrulha Comunitária Rural em Xapuri

Um projeto-piloto para tentar combater a atuação das organizações criminosas nas áreas rurais e proporcionar resposta mais célere durante as ocorrências vem sendo desenvolvido pela Polícia Militar em Xapuri.

A Patrulha Comunitária Rural tem usado a tecnologia para tentar fortalecer sua atuação com o reforço do policiamento na zona rural.

Conforme o tenente-coronel, Roberto Farias, comandante do 5º Batalhão da PM em Xapuri, a corporação tem usado drones e comunicação via satélite, a polícia faz a coleta de dados das propriedades rurais, realiza o mapeamento de informações sobre maquinário e a marca do gado de cada propriedade.

“Os dados são lançados em um sistema e cada propriedade recebe um número e uma placa de identificação. Em caso de urgência, o produtor nos aciona, informa seu número e as coordenadas geográficas já estão salvas, o que faz com que a patrulha seja acionada com mais eficácia”, explica Roberto.

A PM ressalta que o programa, que está em execução experimental há um ano, tem dado respostas positivas. “Reduz o tempo de resposta para o atendimento às ocorrências e contribui na sistematização das medidas de segurança pública na zona rural”, diz.

Números do programa, mostram que no último mês de 2023, foram patrulhados cerca de 1,4 mil quilômetros de ramais no município de Xapuri.