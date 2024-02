Consumo de energia elétrica teve alta de 8,1% em outubro, mostra dados do MME

O aumento do consumo de energia elétrica teve alta de 8,1% em outubro de 2023 em comparação ao mesmo mês do ano anterior, atingindo 45.920 giga watt-hora (GWh). A consequência principal é o maior uso de aparelhos como ventilador e ar-condicionado. Os dados foram publicados pelo Ministério de Minas Energia (MME), nesta quinta-feira (1º/02), no Boletim Mensal de Energia.

O setor residencial foi o que mais cresceu, com 13,7% em relação a outubro de 2022, seguido do consumo comercial, com 12,2% de crescimento. O consumo industrial aumentou 3,4%. Esse aumento se deu devido às ondas de calor, que são comuns neste período do ano. No entanto, o fenômeno climático El Niño e o aquecimento global intensificaram o aumento das temperaturas.

O consumo de energia elétrica no final do ano de 2023, meses de novembro e dezembro, continuou a subir, indo para 46.407 GWh e 47.170 GWh respectivamente, elevando o recorde do mês de outubro.

O Boletim Mensal de Energia é um produto do Departamento de Informações, Estudos e Eficiência Energética (DIEE), da Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia (MME).

Acesse aqui o site do Boletim