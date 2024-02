Carnaval da prefeitura de Rio Branco terá banheiros exclusivos ao público LGBTQIA

Durante solenidade nesta sexta-feira, 2, a prefeitura de Rio Branco divulgou no auditório do Mira Shopping que a premiação dos desfile da Realeza e dos blocos carnavalescos deve chegar a mais de R$ 30 mil reais.

A premiação para os desfiles dos blocos será de quase R$ 20 mil no total. O tradicional concurso do carnaval da prefeitura, acontece na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco, acontece na última noite do evento, terça-feira, 13. O município conta com tradicionais blocos carnavalescos, como o Unidos do Fuxico, Sambase, e Seis é Demais.

Já o concurso da realeza deve acontecer nas seguintes categorias são: Rainha do Carnaval 2024, Rainha Gay do Carnaval 2024, Rainha Trans do Carnaval 2024 e Rei Momo do Carnaval 2024. O 1º lugar – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) + troféu; 2º lugar – R$ 2.500,00 (dois mil e quietos reais) + troféu e 3º lugar – R$ 1.500,00 (mil e quietos reais) + troféu.

Logística

O secretário de infraestrutura, Cid Ferreira, revelou na coletiva que a logística do Carnaval 2024 no centro de Rio Branco deverá interditar parte da Avenida Getúlio Vargas e Rui Barbosa. “Mas a Getúlio Vargas não terá interrupção, teremos o tráfego normal, teremos uma via para que não, por conta da ponte lá de ferro, a nossa Juscelino Kubitschek fechada, então não podemos interromper aqui, então essa foi um debate, uma determinação do nosso prefeito”, comentou.

Ferreira contou que a gestão deverá disponibilizar quase 40 banheiros químicos, divididos entre homens, mulheres e para pessoais LGBTQA+, banheiros da diversidade, além de 100 seguranças privados. O investimento total é de R$ 1,3 milhões.

“Teremos banheiros químicos, é uma coisa que não pode faltar, teremos 39 banheiros químicos, devidamente divididos entre feminino, masculino e banheiro da diversidade. Não permitiremos a entrada de armas ou coisa parecida e teremos a praça de alimentação, ali ao lado da biblioteca, não tenho dúvida, quero crer que será um carnaval de muita qualidade e de muita segurança”, ressaltou.