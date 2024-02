Colisão entre motocicletas deixa 2 feridos em Porto Acre

Por Davi Sahid

Uma colisão entre duas motocicletas deixou Francisco Feitosa de Araújo, de 49 anos e o adolescente J.I.B.S de 17 anos, feridos na tarde desta segunda-feira, 26, no km 14 do Ramal do Flaviano, acesso no km 22 da Rodovia AC-10, na zona rural do município de Porto Acre.

Segundo informações de populares, Francisco estava trafegando em uma moto no ramal, quando inesperadamente colidiu de frente com o adolescente de 17 anos, que trafegava em uma outra motocicleta no ramal. Com o impacto Francisco sofreu um Traumatismo Crânioencefálico (TCE) de natureza moderada e escoriações. Já o adolescente sofreu uma fratura na perna esquerda e clavícula esquerda.

Populares que passavam no local do acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que inicialmente enviaram uma ambulância basica, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida pediram apoio da ambulância de suporte avançado, devido o quadro clínico de Francisco Feitosa ter se agravado, mas ele foi estabilizado. Feitosa e o adolescente foram encaminhados ao Pronto-Socorro, ambos em estado de saúde estável.

As motocicletas das vítimas foram retiradas no local por amigos.