Explorando os melhores tipos de bônus em cassinos online: Visão de João Oliveira

Nem mesmo para aqueles que acabaram de ter o primeiro contato com o mercado de cassinos online, não é novidade que este é um mercado cheio de opções. A começar pelo número de plataformas disponíveis: centenas delas a um clique de distância, cada uma oferecendo diferentes tipos de vantagens, com o objetivo de se destacar entre as concorrentes.

É justamente neste contexto que os bônus se encaixam, já que são a ferramenta perfeita para se destacar em um cenário tão competitivo. Afinal, os bônus podem ser oferecidos em diferentes valores, tipos e propostas, como você pode ver clicando aqui. O objetivo é atrair todos os perfis de jogadores, presentes no mercado de cassinos online.

Apesar disso, com tantos tipos de bônus disponíveis, quais seriam as melhores opções disponíveis? Para responder a esta pergunta, entrevistamos o especialista João Oliveira, que reuniu toda a sua experiência para nos oferecer insights e dicas interessantes sobre os bônus de cassino. Acompanhe a entrevista.

Melhores tipos de bônus em cassinos online por João Oliveira

Estamos aqui em mais uma jornada de avanço e melhora no mercado de cassinos online, desta vez em companhia de um grande profissional experiente neste mercado, João Oliveira. João é um jornalista formado pela PUC de São Paulo que possui uma grande experiência em jogos de cassino, acompanhando grandes campeonatos de poker e como editor-chefe em grandes portais de cassino online, mais sobre ele aqui e vamos à entrevista.

Quero começar dizendo que é um grande prazer ter um profissional com tantos anos de experiência no mercado, João.

João Oliveira – Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, quero poder compartilhar o que aprendi neste mercado tão acessível e promissor. Só de ajudar um jogador já fico feliz, é um prazer estar aqui.

Para começar, João, quer falar pra gente um pouco sobre a sua jornada no mercado de cassinos online?

João Oliveira – Claro! Eu me formei jornalismo pela PUC e comecei a atuar como jornalista factual. Isso me serviu por algum tempo, mas não era o que queria realmente. Então, apareceu uma oportunidade de acompanhar e cobrir campeonatos de pôquer em todo o país, como sou um grande entusiasta do esporte, não pensei duas vezes e aceitei.

Isso foi em 2013, quando iniciei oficialmente minha jornada neste mercado. Passei anos acompanhando estes campeonatos e aprendendo mais sobre a cultura dos jogos de cassino. Para criar raízes, resolvi começar uma nova carreira mais estável, a de redator, aproveitando todo o meu tempo de experiência, apostei no mercado de cassinos online para começar.

Agora, sou editor-chefe de um grande portal de cassino online, entregamos conteúdos úteis e acessíveis para todos os jogadores inseridos neste mercado. O objetivo é aumentar o nível de preparação e qualidade destes jogadores.

Interessante, falando em conteúdo útil e nas dicas que mencionou, em todo este tempo como redator e editor-chefe analisando diferentes cassinos online, você acha que poderia definir quais seriam os principais e mais vantajosos tipos de bônus em cassinos online?

João Oliveira – Claro! É certo que uma das principais características deste mercado é a abundância, e isso se reflete nos bônus oferecidos nestas plataformas, pois temos diversos tipos. Posso dizer que os melhores tipos de bônus que o jogador encontrará em cassinos online são os seguintes:

Bônus de depósito

O bônus de depósito é o mais comum, mas não se engane, também é o mais útil. É uma vantagem tanto para o cassino online que pode se destacar entre seus concorrentes, quanto para o jogador, que pode potencializar o seu investimento e melhorar as suas chances.

Em resumo, o bônus de depósito é uma porcentagem calculada sobre o valor do depósito do jogador no cassino online, entregue como um bônus. Em um exemplo simples, em um bônus de 100% até R$300, o jogador que depositar R$300, receberá mais R$300 e terá um total de R$600 em sua conta de cassino, para utilizar nos seus jogos preferidos.

Bônus grátis

O bônus gratuito é exatamente o que seu nome sugere: um bônus entregue sem a necessidade de qualquer depósito, de forma gratuita. É o bônus mais procurado pelos jogadores, porém, é o mais raro de se encontrar neste mercado de cassinos online.

Pode ser entregue em créditos fictícios, que devem ser utilizados nos jogos do catálogo do cassino online, ou como uma aposta grátis a ser utilizada em um jogo específico, definido pelo próprio cassino online.

Bônus de cashback

O bônus de cashback entrega uma porcentagem do valor perdido pelo jogador durante um determinado período dentro da plataforma. É uma ótima forma de diminuir as perdas. Geralmente é oferecido entre 5 e 10% de cashback, contando os valores perdidos durante uma semana.