Após 10 anos, Rio Branco e CRB voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil no Florestão

Foto: Arquivo pessoal/Manoel Façanha

As equipes do Rio Branco e CRB-AL voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 21, após mais de 10 anos. O confronto entre os alvirrubros é marcado pelo equilíbrio e será válido pela 1° fase da Copa do Brasil, no Florestão, a partir das 19h30min (horário do Acre).

No retrospecto recente, o primeiro duelo das equipes aconteceu em 2011, pela segunda fase da Série C. O Mais Querido segurou o empate em pleno Rei Pelé por 0x0. Já os dois últimos confrontos ocorreram em 2013, também pela Série C. Na Arena da Floresta, o Estrelão venceu o Galo da Pajuçara por 1×0, gol do ídolo Testinha. Já no returno, o Estrelão foi derrotado em Maceió por 2×0.

Na quarta, as duas equipes vão se enfrentar pela quarta vez, desta vez pela competição nacional. A partida é decisiva e quem vencer garante vaga para a segunda fase da competição.