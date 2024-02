Mães de fugitivos acreanos pedem que filhos não sejam mortos pela polícia

Nelita Nogueira da Silva, mãe de Rogério Mendonça da Silva, mãe de um dos fugitivos do presídio de Mossoró (RN), fez um apelo às autoridades em vídeo divulgado em vários sites de notícias nesta segunda-feira, 19, pedindo que eles não sejam mortos.

Neste domingo, 18, Maria Auxiliadora Nascimento Vieira, mãe de Deibson Cabral Nascimento, o outro fugitivo, disse ao UOL temer que o filho fosse morto nas buscas.

Rogério e Deibson foram transferidos para o presídio federal de Mossoró (RN) em setembro de 2023 a pedido do MP do Acre, acusados de participar de uma rebelião com cinco mortos na penitenciária Antônio Amaro Alves, em Rio Branco (AC).

Nelita também direcionou uma mensagem à população da zona rural de Mossoró dizendo que os apenados não são bandidos perigosos. “Peço à população que não fique com medo, porque eles não são bandidos perigosos de estar fazendo mal às pessoas”, afirmou.

Rogério e Deibson lideram o núcleo operacional do CV no Acre, responsável por assassinatos e execuções de crimes. A informação é do Gaeco (Grupo de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Acre.

Essa foi a primeira fuga em um presídio federal no país desde a criação do sistema, em 2006. Segundo o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, houve falha em uma série de protocolos.