Abilio Diniz foi “inspirador para além do mundo dos negócios”, diz Febraban

A Federação Brasileira da Banco (Febraban) afirmou nesta segunda-feira (19) que Abilio Diniz foi um “exemplo inspirador para além do mundo dos negócios” e que o empresário integrou uma geração de empreendedores que ajudou a moldar o Brasil “com iniciativas empresariais corajosas e desafiadoras”.

Abilio morreu neste domingo (18), aos 87 anos, em consequência de insuficiência respiratória. Ele estava internado há três semanas no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, com pneumonite.

“É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de Abilio Diniz, que deixa

sua marca na história como um dos principais nomes de negócios e do segmento

varejista de nosso país, pertencente a uma geração de empreendedores que ajudaram

a moldar o Brasil de hoje, com iniciativas empresariais corajosas e desafiadoras”, disse a Febraban em nota assinada pelo presidente, Isaac Sidney.

Com a trajetória marcada pelo empreendedorismo, Abilio Diniz transformou a doceria da família, fundada em 1949 por seu pai, Valentim Diniz, em um dos maiores negócios do Brasil: o Grupo Pão de Açúcar.

Abilio assumiu o comando do grupo na década de 1990 e deixou o “GPA” em 2013. Além da trajetória no Pão de Açúcar, teve outras atuações de destaque como empreendedor e foi acionista do Carrefour Brasil.

“Sua atuação, liderança ativa, visão de futuro e inesgotável dedicação ao trabalho

permanecerão como um exemplo inspirador para além do mundo dos negócios”, pontuou a Febraban.