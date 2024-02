Acre já tem quase mais de 5,5 mil pessoas desabrigadas por enchentes

O número de desabrigados pelas enchentes em nove municípios do estado já é de 5.578 pessoas. Somando o número de desalojados, o quantitativo é de mais de 11 mil pessoas.

Diante do cenário de cheia nas cidades acreanas, o governador do Acre, Gladson Cameli, publicou no domingo, 25, o documento que decreta estado de emergência em 17 dos 22 municípios acreanos em decorrência das inundações causadas pela elevação dos níveis dos rios e também igarapés. Ainda na noite de ontem, o estado de emergência foi reconhecido pelo governo federal.

A situação mais é no Jordão, município de difícil acesso, de pouco mais de 9 mil habitantes e que teve 80% da população atingida pelas águas do Rio Tarauacá.

O governo publicou um boletim com dados dos municípios onde existem pessoas desobrigadas. No entanto, em alguns locais como Rio Branco, por exemplo, os números e já são maiores do que os divulgados. Na capital acreana, são 200 famílias em abrigos, totalizando 650 pessoas.

Veja abaixo números dos outros municípios:

Plácido de Castro



Pessoas desabrigadas: 22



Pessoas desalojadas: 200



Nº de bairros atingidos: 13



Abrigos: 2



Xapuri



Pessoas desabrigadas: 43