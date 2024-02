Tião Bocalom libera R$ 2 milhões para compras de sacolões, kit de higiene e colchões aos alagados

Acompanhando de perto a enchente do Rio Acre e igarapés em Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom (PP) anunciou na manhã desta segunda-feira, 26, a liberação de R$ 2 milhões, oriundos de recursos próprios da gestão municipal, destinado para assistência às pessoas atingidas pela inundação de 2024. A informação foi divulgada na reportagem da TV 5.

De acordo com o prefeito, a medida visa adquirir colchões, sacolões e kit de higiene para as pessoas atingidas pela cheia do rio e igarapés – que neste momento já chegam a 14 mil pessoas afetadas na zona rural e urbana, conforme dados da Defesa Civil. “A gente ainda tem um pouco de sacolão no estoque que vem sendo liberado e é isso, vamos cuidar da nossa população e podem ter certeza que será com carinho”, declarou.

Bocalom revelou ainda que deverá embarcar para Brasília ainda nesta segunda, com retorno na noite de hoje. O objetivo da viagem, segundo ele, é participar de uma reunião com o ministro da Integração Nacional, Waldez Góes.

“Ele me ligou e disse que está pronto para ajudar no que for possível. Às 23h da noite estou de volta e lá o ministério fez um decreto sumário, e nunca foi feito. Vamos lá e ver quanto o ministério deve liberar para a população de Rio Branco”, comentou.