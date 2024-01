Suposto policial militar saca arma em briga no Mercado do Bosque,em Rio Branco

Um vídeo que circula nas redes sociais tem repercutido neste sábado, 27. Um homem que, supostamente, seria Policial Militar, aparece em uma discussão com outros homens no Mercado do Bosque e acaba sacando uma arma.

As imagens mostram o suposto PM dando chutes durante a briga e sacando o que parece ser uma pistola. As imagens, gravadas por populares, foram feitas na madrugada de hoje.

O ac24horas procurou o comando da Polícia Militar do Acre, que se pronunciou por meio de sua assessoria de comunicação. A PM informou que se comprovar que realmente se trata de um de seus membros, a Corregedoria vai abrir um procedimento para avaliar o que ocorreu e adotar as providências cabíveis ao caso.

NOTA À IMPRENSA

Sobre imagens que circulam em redes sociais e na imprensa local, em que supostamente um soldado da Polícia Militar do Acre (PMAC), de folga, saca uma arma de fogo durante confusão no Mercado do Bosque, a instituição informa que as imagens já foram encaminhadas à Corregedoria para serem analisadas.

A Polícia Militar reafirma seu compromisso com o povo acreano, e assegura que quaisquer atitudes tomadas por seus membros, que firam os valores institucionais ou que contrariam a legislação vigente, serão apuradas.

Assessoria de Comunicação da PMAC

