Sobre atolamento de avião no interior do Acre ,Deracre diz que trabalha em manutenção

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), se manifestou sobre o atolamento de um avião no aeródromo de Marechal Thaumaturgo, no interior do estado, ocorrido na manhã desta quarta-feira, 3.

Segundo o presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, o incidente aconteceu no pátio de aeronaves, e não na pista de pouso. Ainda segundo o gestor, o órgão realiza manutenção periódica nos aeródromos do estado e já atua em ações que antecedem a restauração do local do atolamento.

Veja a nota completa:

Sócrates José Guimarães

Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre)