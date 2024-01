Show de Neguinho da Beija-flor será atração no Carnaval da Família, em Rio Branco

O sambista, cantor e compositor, Neguinho da Beija-Flor, virá ao Acre para participar do Carnaval da Família, promovido pelo governo do Acre. No dia 13 de fevereiro o sambista desembarca em Rio Branco para participar do Carnaval da Gameleira.

Neguinho da Beija-Flor fará o show de encerramento do Carnaval da Família a partir das 22h. Ele é mais uma das atrações que vão estar presentes durante os cinco dias de carnaval na capital.

Em 2024, o governo do Acre decidiu realizar a festividade em um ponto central da capital acreana, na Gameleira. Ao todo, 15 bandas selecionadas por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) farão os shows do Carnaval, sendo três bandas e um DJ por noite.

As noites de Carnaval vão contar com apresentações das culturas populares tradicionais, como Marujada, Jabuti-Bumbá e Maracatu, além das atrações do baile infantil, baile da terceira idade e blocos carnavalescos.

A organização do evento está sendo feita pela união de diversas secretarias de Estado, que envolvem os setores de saúde, segurança, turismo e gestão.