Polícia apreende armas e detém 4 pessoas no Cidade do Povo

Uma guarnição do Policiamento Comunitário do bairro Cidade do Povo apreendeu uma arma de fogo e duas facas, na tarde desta segunda-feira, 22, durante patrulhamento nas imediações do Ramal do Herculano. Dois adultos foram presos e dois menores apreendidos durante a ação dos militares.

A equipe patrulhava pela região, quando observou os quatro indivíduos em uma parada de ônibus, um deles com um volume suspeito na cintura. Ao abordá-los, os policiais encontraram com um deles uma garrucha calibre .20 municiada, e com os demais duas armas brancas, que seriam possivelmente utilizadas em roubos.

Os detidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.

Por Ascom/ PMAC