Bluefit no Acre antecipa fim das atividades e não abre mais a partir de terça-feira (23)

A franqueada da rede de academias Bluefit em Rio Branco acaba de antecipar o encerramento das atividades para esta segunda-feira, 22. O anúncio foi feito por meio de uma rede social na tarde de hoje, 22, e acelera o fechamento da franquia, que havia sido anunciado para o dia 24 de janeiro.

Os franqueados da unidade BlueFit em Rio Branco passaram a travar uma batalha judicial contra a gigante rede de academias Bluefit depois que notificaram a franqueadora que não tinham mais interesse em continuar com o negócio. Entre pedidos de liminares de ambos os lados, no dia 17 de janeiro, o desembargador Roberto Barros, do Tribunal de Justiça do Acre, derrubou a liminar impetrada pela rede de academias Bluefit que, a contragosto de seus franqueados da unidade Bluefit em Rio Branco, exigia ser a sucessora no contrato de locação do espaço onde funciona a academia, após a rescisão contratual unilateral que ocorreu a pedido dos franqueados.

Ao analisar a validade do termo aditivo ao contrato que daria direito à Bluefit de continuar locando o espaço da academia após o fim da franquia, o desembargador citou uma prova juntada aos autos do processo pelo escritório Longuini, Khalil e Rigaud, onde uma advogada da Bluefit diz textualmente que o aditivo em questão teria sido extraviado e seria desconsiderado, pontuando ainda que há indicações de que este não fora assinado pela Bluefit até o momento da rescisão do contrato de franquia formalizado pela franqueada.

“Pairam incertezas quanto ao momento em que a aludida proposta de alteração contratual fora aceita e efetivamente assinada pela franqueadora, já que a cópia do instrumento juntada pela parte autora, embora contenha o carimbo do tabelionato de notas indicando o reconhecimento das firmas, carece do selo de autenticação, que serviria para revelar quando e quem assinou o documento. Tais informações são de salutar relevância para a análise da controvérsia, primeiro, para aferir se a minuta fora aceita tempestivamente pela franqueadora, de modo a não ensejar a desvinculação da proposta”, diz trecho da decisão. Por tudo o que foi mencionado, o desembargador Roberto Barros decidiu pela manutenção da locação em nome dos franqueados e abriu o prazo legal para que a rede Bluefit apresente as contrarrazões ao recurso.

No comunicado desta tarde, os franqueados se despedem de alunos e colaboradores. “Não foi uma decisão fácil, mas, infelizmente, foi necessária. Aos nossos queridos alunos, queremos expressar nossa gratidão pela confiança de cada um de vocês em nosso trabalho”, diz um trecho da publicação.

A defesa da rede Bluefit disse ao ac24horas que não vai se manifestar sobre o assunto.

Veja o comunicado de encerramento das atividades da academia: