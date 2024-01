Rio Branco FC terá seu 1° jogo amistoso neste sábado contra o Imperador Galvez

Na busca de testar a qualidade do elenco e os sistemas de jogo que adotará na equipe para a estreia no Campeonato Acreano/2024 e demais competições do calendário, o Rio Branco-AC terá o seu primeiro jogo amistoso neste sábado (27), a partir das 16h, no CT do José de Melo. O adversário será o Imperador Galvez.

O técnico Vaguinho Santos para o compromisso não poderá contar com os atacante Dodô e Jobson. O primeiro ainda precisará de um tempinho de preparação, enquanto o segundo está se recuperando de um problema no púbis.

Na tarde desta quarta-feira (24), o elenco estrelado participou de uma atividade física na academia do clube. Na quinta e sexta-feira, o técnico Vaguinho Santos fará trabalhos técnicos e táticos visando o jogo amistoso do sábado.

Estadual

O Alvirrubro está no grupo A do estadual, que começa dia 17 de fevereiro, ao lado de Andirá, Adesg, Independência, Vasco-AC e Atlético-AC. A estreia será contra o Atlético-AC, dia 20 de fevereiro, às 18h (do Acre), no estádio Florestão, na capital.

Copa Verde/Copa do Brasil

Na Copa Verde, o Rio Branco-AC enfrenta o Águia de Marabá-PA na primeira fase, fora de casa. O confronto está previsto para o dia 21 ou 28 de fevereiro.

O Rio Branco aguarda com expectativa o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil/2024. O torneio está programado para a segunda quinzena de fevereiro.