Acreana que mora nos Estados Unidos mostra roupas congeladas em frio de -37°c

A acreana Edilaine Germini, que mora em Chicago, nos Estados Unidos, publicou um vídeo em que mostra roupas congeladas durante o frio extremo que atinge a cidade e outros locais do país.

No vídeo, em tom de humor, a acreana natural de Brasiléia, mostra como ficam roupas estendidas no frio após a lavagem. “Misericórdia, o que é isso? A calça congelou, a blusa também congelou. Gente, eu nem sabia que calça podia congelar”, diz Edilaine.

Ao ac24horas, Edilaine Germini, que mora nos EUA há 4 anos, conta que já se adaptou ao frio. “Semana passada fez um frio de -25°c com sensação de -37°c. Apesar de não gostar do frio, já me acostumei, porque onde moro o inverno rigoroso dura 4 meses, de janeiro a março, com muita neve, mas no verão aqui faz tanto calor quanto no Acre”, explica.

Em Chicago, até o dia 22 de janeiro, pelo menos 50 pessoas morreram em consequência do frio extremo que atinge a região. A maioria das mortes está relacionada à hipotermia, sendo a maior parte das vítimas pessoas sem-teto ou que vivem em condição de extrema pobreza.

Veja o vídeo: