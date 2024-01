Rio Branco e Galvez ficam no empate em jogo amistoso

Rio Branco e Imperador Galvez ficaram no empate por 1 a 1, em jogo amistoso realizado na tarde deste sábado (27), no CT do José de Melo. O confronto serviu de preparação para as duas equipes visando a estreia no Campeonato Acreano 2024.

Jogo

Os primeiros 45 minutos de partida contou um Imperador Galvez mais organizado e criando as melhores chances de gols, tanto que aos 7 minutos, o time do técnico Marcelo Brás conseguiu abrir o marcador, numa jogada pela direita, com Caio, de cavadinha, finalizando a bola sobre o goleiro Evandro Gigante para abrir o placar do jogo.

Na etapa complementar, o técnico Marcelo Brás resolveu trocar todos os jogadores da equipe principal para mandar a campo um time alternativo. Por outro lado, o Rio Branco, aos poucos, também foi realizando inúmeras substituições e a melhor delas foi a entrada do volante Djalma na vaga de Joel. O time estrelado ganhou mais mobilidade na saída de bola e passou a buscar o empate, apesar do setor ofensivo estrelado pouco criar na busca do gol de empate.

Por outro lado, o Imperador Galvez buscava segurar o placar e, as poucas vezes que apareceu com perigo na meta do goleiro Evandro Gigante, levou perigo. Na melhor chance de ampliar a fatura, o goleiro estrelado fez grande defesa, numa finalização do jogador imperialista Andrade.

Nos minutos finais, o Rio Branco fez outra pressão na busca do empate e conseguiu o objetivo. O zagueiro Lucas Bolt escorou cruzamento no segundo pau e deixou tudo igual no marcador. A zaga imperialista chegou a pedir falta no lance, mas o árbitro da partida confirmou o gol.

Veja as escalações

Com Robert, Pêu, Alan e Jobson vetados para a partida, o técnico Vaguinho Santos, do Rio Branco-AC, mandou a campo a seguinte formação para o jogo: Evandro Gigante, Índio, Caio, Querobino; Joel Lucas Lima, Dunha; Vitinho, Robert e Carrapeta (4-3-3).

Por outro lado, o técnico imperialista Marcelo Brás para o segundo jogo amistoso da temporada resolver escalar a equipe do Galvez da seguinte maneira: Saulo; Cleiton, Martony, Johnson e Rogério; Weverton, Willian, Andres; Matheus Hassen, Cristian e Caio (4-3-3).

Opiniões dos treinadores

Após a partida, o técnico Vaguinho Santos analisou o confronto como importante e comentou que o time estralado está evoluindo naquilo que está buscando. O comandante estrelado elogiou ainda a qualidade do adversário, assim como a entrega de seus jogadores.

Pelo lado do Imperador Galvez, o técnico Marcelo Brás demonstrou está satisfeito pela evolução física e tática da equipe imperialista. O profissional explicou que o amistoso foi importante para corrigir erros da equipe no empate sem gols contra Adesg. Brás elogiou ainda o sistema defensivo do Imperador e disse que o gol do adversário foi um vacilo de posicionamento na bola parada defensiva, mas algo que será corrigido durante os treinamentos.