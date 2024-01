Governador Gladson Cameli agradece apoio e diz que uso de barba é homenagem a Lula

Durante a assinatura da Ordem de Serviço para a construção do Complexo Industrial do Café, em Mâncio Lima, nesse sábado, 27, o governador Gladson Cameli agradeceu pelos recursos enviados pelo governo federal ao Acre.

O dinheiro para a construção do Complexo, R$ 6 milhões, são da União, por meio de parceria entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, e a Cooperativa de Produtores de Café do Juruá- Coopercafé, de Mâncio Lima.

Cameli Elogiou o presidente Lula e enfatizou que está usando barba em homenagem a ele.

“A barba, vocês sabem, é pelo Lula, homenagem a ele. E não é porque estou aqui na frente da Perpétua e outras pessoas do governo federal, não. Eu fui o primeiro governador a parabenizar o presidente eleito. Este é um momento de reconhecer e agradecer o apoio do governo federal, que tanto tem ajudado o Acre e que, neste caso, colaborou para realizar o sonho antigo da construção do Complexo Industrial da Coopercafé. Como governante acreano, também agradeço às demais parcerias que nos ajudam a construir um estado melhor para todos, sobretudo tudo para as minhas autoridades [as crianças], pois é para elas que atuamos para transformar o território acreano em terra próspera e de oportunidades”, relatou Cameli.