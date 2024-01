“Primeiro Passo é referência na Região Norte”, diz diretor nacional do Sistema Anglo

O diretor nacional do Sistema Anglo de Ensino, um dos mais conceituados do país, professor Daniel Perry, ministrou uma palestra no auditório da Uninorte na noite de sexta-feira (26).

O público alvo foi a comunidade escolar, principalmente pais e mães de estudantes do Primeiro Passo, escola que trabalha com o Sistema Anglo no estado, e que há mais de 40 anos é uma referência na área educacional no Acre.

Daniel veio ao Acre falar sobre as características de uma escola de alta performance, o qual o Anglo é referência. “Eu apresentei nossos resultados, o Anglo é líder nacional em aprovação no Enem, nas principais universidades da América Latina como USP e Unicamp e falei sobre a escola de alta performance que se preocupa em criar o ambiente adequado para professores e alunos terem condições de produzir em alto nível”, afirma.

Se dizendo encantado com a receptividade e a culinária do Acre, o ac24horas conversou com Daniel Perry durante sua primeira visita ao estado. O diretor nacional do Sistema Anglo afirmou que ficou impressionado com a qualidade do Primeiro Passo.

“O Primeiro Passo é uma das nossas escolas mais tradicionais e é uma referência não só no Acre, mas em toda a Região Norte. É uma escola de muita respeitabilidade, que atende famílias que buscam uma educação de qualidade. A minha avaliação é extremamente positiva, são professores que têm a melhor formação e essa busca pela qualidade representa muito bem o Anglo. Parabéns à dona Ana Maria Leite, que é a proprietária da escola, pelo trabalho que faz há mais de 40 anos”, declarou.

O Sistema Anglo está em todos os estados do país e atualmente tem mais de 378 mil alunos. Referência quando o assunto é qualidade na educação, Daniel conta o segredo. “O Anglo nasceu preocupado em preparar o aluno em um estudante, já que existe uma diferença, o aluno é o que está matriculado e estudante é aquele que estuda. Os professores sabem o que vão ensinar, quando vão ensinar e como vão ensinar e os alunos sabe o que vão aprender, quando vão aprender e como vão aprender. Nosso lema é aula dada, aula estudada. O segredo é tradição da busca pela excelência, apostando na tecnologia, trazendo o que tem de mais novo para as nossas salas de aula”, explica.

Gabriel Salvador, coordenador pedagógico do Primeiro Passo, afirmou que os elogios à escola comprova a busca por educação de ponta no Acre.

“É o sinal de que estamos no caminho correto, mas sempre com muita humildade para aprendermos sempre mais e oferecer aos nossos alunos o que há de melhor. Ter o Daniel aqui é super importante para nos trazer essas referências de excelência para conseguirmos oferecer um trabalho ainda melhor para a nossa comunidade escolar”, enaltece.