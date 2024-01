Horóscopo: confira que os astros revelam para este domingo (28)

Se quiseres progredir…

Data estelar: Mercúrio e Urano em trígono, o mesmo entre Vênus e Júpiter

Se quiseres progredir e melhorar, então procura agregar progresso e melhorias à comunidade na qual tua presença está inserida, sem importar o tamanho dessa, que pode se reduzir à relação com teus vizinhos ou familiares, ou se estender a enormes grupos de empresas e instituições.

Ninguém pode progredir a expensas da miséria alheia, ninguém pode ser feliz produzindo infelicidade, as melhorias que buscas para ti resultarão de tuas ações melhorarem a saúde de teus relacionamentos próximos, e com o tempo se ampliando para melhorares também a existência de pessoas que muito provavelmente nunca virás a conhecer.

O maior serviço que podes prestar ao mundo é tua autorrealização, a qual somente se torna possível satisfazendo as demandas da comunidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há muitas coisas para fazer e seria melhor não esperar até amanhã para dar início e resolver tudo que está envolvido nesta parte do caminho. O descanso pode muito bem acontecer em outro momento, agora é trabalho.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O incentivo que você recebe das pessoas é estimulante o suficiente para você se lançar novamente à aventura, se desapegando dos resultados, apenas fazendo o que sua boa vontade indicar, pagando preço para ver no que dá.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As boas sensações, mesmo que não possam ser compartilhadas de imediato, porque as pessoas próximas não as compreenderiam, ainda assim irradiam uma influência benéfica sobre todas elas. Essa irradiação é sagrada.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Socialize, saia de casa ou convide pessoas selecionadas a dedo para visitarem você. De um jeito ou de outro, o que importa é sua alma aproveitar este momento para fazer contatos novos, ou revitalizar os antigos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É domingo, mas para você é dia de trabalho, nem que seja para deixar planejadas as ações da semana útil que começa amanhã. É domingo, mas a melhor maneira de você descansar é fazer agora o que seria tarde fazer amanhã.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você não precisa ocultar suas intenções, a não ser que esteja na companhia das pessoas que não tenham nada a ver com elas. Suas intenções precisam ser muito bem definidas, claras e manifestas às pessoas pertinentes.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

No fim, tudo dá certo, e se ainda você não percebe nada dando certo, é porque não chegou ao fim. Confie em seu taco e deposite também um voto de confiança nos mistérios da vida, porque andam conspirando ao seu favor.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nada de bom poderia acontecer se você não estivesse com as companhias certas, porque ainda que você tivesse tudo solucionado e houvesse regozijo em seu coração, sua alma sentiria falta de alguém para compartilhar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O que você quiser ver acontecendo terá de ser produto de suas próprias mãos, porque se esperar que as coisas aconteçam sem sua intervenção, o único que acabará acontecendo é que você vai ficar esperando.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É totalmente possível fazer o que seja necessário sem que a alegria abandone seu coração, porque com essa virtude firmemente ancorada em sua alma, tudo se torna mais fácil e divertido. Uma virtude fulminante.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

No mundo da imaginação começam todos os processos de realização, portanto, nunca desvalorize as visões que deixam marcas emocionais profundas em seu coração, porque essas são avisos do que seria possível realizar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora tudo parece se encaixar direito, mas o cenário do mundo continua degringolando e dando evidências de que não há uma perspectiva real de as coisas se serenarem e voltarem a uma mínima normalidade. É assim.