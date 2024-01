Rio Branco e Feijó concentram maior taxa de casos de dengue

Entre os 22 municípios acreanos, dois se destacam devido ao maior índice de registros de dengue e síndromes febris ocasionadas pelas arboviroses (dengue, chikungunya, zika, mayaro e oropouche) nas últimas semanas. Rio Branco concentra o maior número de registros, com 32,3% do total de notificações, seguida de Feijó, com 10,5% dos casos.

Com a menor taxa do estado até o momento, o município do Bujari registrou apenas duas notificações de dengue na primeira semana de janeiro. Os dados foram divulgados pelo governo do estado em boletim informativo.

O governo do Acre publicou, na última semana, o decreto nº 11.396, que estabeleceu situação de anormalidade. A medida é uma forma de planejar, alinhar e reforçar as ações de combate a dengue em todo o estado, pelo período mínimo de 90 dias.