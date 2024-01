IAPEN diz que caso de estupro de indígena em presídio de Cruzeiro do Sul é investigado

O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre – Iapen, se pronunciou em uma Nota, a respeito da denúncia de estupro feita por um indígena, que teria acontecido no Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.

A direção do Instituto informa que todas as providências em relação à suspeita de abuso sexual na cela destinada exclusivamente a presos declarados indígenas do Presídio Manoel Neri da Silva, estão sendo tomadas. Cita que um primeiro laudo pericial no indígena que apresentou sangramento anal, foi inconclusivo. Afirma que o reeducando foi transferido para outra cela, uma sindicância interna foi aberta e o caso também é investigado pela Polícia Civil.

“No sábado, 6, um detento relatou à direção do presídio que acredita ter sido dopado e agredido, por outro detento indígena, enquanto estava desacordado. Vale ressaltar que havia outros quatro presos na mesma cela. Ao tomar conhecimento do caso, a direção do presídio, de imediato, levou o detento para atendimento médico, para que fossem feitos os devidos exames. É importante mencionar que o primeiro laudo da perícia técnica foi inconclusivo, todavia, novos exames estão sendo realizados para verificar a autenticidade da denúncia”, pontuou a Nota do Presidente do Iapen, Alexandre Nascimento.