Nível do Rio Acre sobe mais de 1 m após chuvas nas cabeceiras e Riozinho do Rola

O nível do Rio Acre deu um “salto” nas últimas 24 horas e está com 8,25m na medição realizada no início da manhã desta quarta-feira, 24, o que significa 1,47m a mais do que o registrado ontem.

Conforme a Defesa Civil, a subida considerável do manancial foi influenciada pelas chuvas nas cabeceiras do rio e também pela cheia do Riozinho do Rola, que é o principal afluente na capital acreana.

“Como eu costumo dizer todos os dias, nunca há tranquilidade e a gente tem que ter essa noção de que o rio pode subir repentinamente. As chuvas na região das cabeceiras e o Riozinho do Rola que está com muita água fizeram essa subida tão rápido”, afirma Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.

Apesar de continuar subindo ainda durante o dia, Falcão não acredita que o rio chegue até a cota de alerta que é de 13,5m. “Nós já temos vazante em Assis Brasil, Brasileia e Xapuri. Apesar do Riozinho do Rola ainda está cheio, acredito que podemos chegar, neste momento, próximo dos dez metros, mas não devemos atingir a cota de transbordamento”, explica.