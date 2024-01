Desmatamento na Resex Chico Mendes cai 77%, mas unidade continua ameaçada

Das áreas protegidas do Acre, a resex Chico Mendes registrou queda de 77% no desmatamento em 2023 na comparação com o ano anterior. Em 2022, segundo o Imazon, foram derrubados 84 quilômetros quadrados na resex e, no ano seguinte, 24 km², número que ainda preocupa, já que a resex segue sofrendo a pressão do desflorestamento no entorno.

Essa situação prevaleceu entre as áreas protegidas da Amazônia, que tiveram em 2023 o menor desmatamento em nove anos, desde 2014. Conforme o monitoramento por imagens de satélite do instituto de pesquisa Imazon, a devastação dentro de terras indígenas e unidades de conservação passou de 1.431 km² em 2022 para 386 km² em 2023, uma diminuição de 73%, quase quatro vezes menos.

Outras duas UCs do Acre, a Floresta Estadual do Rio Gregório e a resex Alto Juruá, também estão incluídas entre as dez que menos sofreram com o desflorestamento na Amazônia, segundo o Imazon.