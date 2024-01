Prefeitura realiza obras em 16 frentes de serviços na capital

Foto: Izaías Gomes/Assecom

A Prefeitura de Rio Branco, segue forte com as obras de infraestrutura, nas vias públicas da capital. Na manhã desta segunda-feira (29), as equipes da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) encontram-se trabalhando em 16 pontos da cidade, entre eles, na Travessa Flamengo no bairro Aviário, com manutenção de sarjetas, recapeamento e tapa-buracos.

No bairro Estação Experimental, por exemplo, um problema de drenagem ameaçava desmoronar algumas casas na travessa senador José Kairala.

Residente há 26 anos no bairro, Augusto César Magalhães, disse que o problema do bueiro que passa embaixo da casa dele é antigo. Ele conta, muito embora, os moradores já tenham solicitado, por diversas vezes, a ajuda do poder público, somente agora na gestão do atual prefeito tiveram as suas reivindicações atendidas.

“Graças a Deus a gestão olhou para nossa rua e está sendo resolvido esse problema aí, graças a Deus”.

O encarregado da obra da Emurb, Sebastião Costa, disse que a determinação do prefeito é localizar os problemas existentes na cidade e resolver de forma rápida e eficiente, que não seja somente um paliativo.

“Estamos na fase de conclusão, fazendo as caixas coletoras para concluir o trabalho. Será um trabalho bem feito para agradar a população em geral”.

Por Assecom/Prefeitura