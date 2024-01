Prefeitura de Rio Branco realiza capacitação para os novos agentes de endemias

A Prefeitura de Rio Branco, realizou uma capacitação voltada aos agentes de endemias que foram contratados pela atual gestão com objetivo de reforçar os trabalhos de combate à dengue na capital. Foram 100 novos agentes contratados através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O contrato é provisório, por um período de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período havendo a necessidade da gestão municipal.

A capacitação dos novos servidores ocorreu nessa quinta-feira (11), no auditório da Seinfra. Eliane Pereira, chefe da Divisão de Controle de Endemias, falou da importância dessa capacitação e afirmou que estão sendo treinados, nesse primeiro momento, 46 agentes da primeira chamada, e que posteriormente haverá nova capacitação, totalizando 100 novos agentes de endemias contratados pela Prefeitura de Rio Branco para combater o mosquito transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e outras arboviroses.

“A capacitação dos agentes contratados agora do processo seletivo, é reforçar o time dos agentes que estão realizando visitas domiciliares. É a visita voltada a eliminação de criadouros, aplicação de larvicidas em reservatório com água e orientação junto à comunidade. Esse time de 46 que ainda será reforçado com mais 54, para fechar as 100 contatações, eles estão ajudando nesse sentido. É a visita domiciliar mesmo, indo de casa em casa, junto aos bairros e em locais onde estão mais infestados pelo mosquito para fazer esse trabalho de eliminação dos focos. A contratação vem justamente para reforçar e fazer essa intensificação das ações que a Semsa desenvolve”, disse.

O mais novo contratado agente de endemias Wellison Martins, falou da importância da capacitação e afirmou estar feliz em fazer parte do time de combate à dengue.

“É muito importante porque, a princípio para mim, está sendo uma experiência nova trabalhar nesse campo de agente. Estar executando um trabalho para a sociedade nas comunidades, fazendo um trabalho de prevenção contra a dengue. Hoje vivemos um surto na nossa capital. Estamos aqui com essa função: desempenhar e poder cuidar da sociedade, orientar, prevenir, fazer com que os casos venham diminuir e deixar sempre a sociedade orientada para que possamos ajudar a combater a dengue. Estou bastante feliz. É uma experiência nova para mim”, informou.

Devido ao crescimento de casos das arboviroses no município, a Prefeitura de Rio Branco, tem intensificado as ações de saúde com objetivo de controlar e combater o mosquito transmissor realizando mutirões nos bairros e campanhas educativas de conscientização à população sobre a importância de todos se unirem nesse combate, além de disponibilizar atendimento médico e colocar duas Unidades de Saúde como referência para atender especificamente casos relacionados a dengue.

Por Assecom/Prefeitura