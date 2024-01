Equipamentos de saúde são expostos a sol e chuva no PS de Rio Branco

Na manhã desta sexta-feira, 12, macas em aparente bom estado de conservação, cadeiras e outros objetos estavam expostos às condições do tempo na área externa do Pronto Socorro de Rio Branco, na rua Isaura Parente, na capital.

Segundo testemunhas que trabalham na região, o flagrante registrado hoje pelo Ecos da Notícia não é novidade: “chegam caminhões com equipamentos e pelo que dá pra entender, eles fazem trocas do que fica dentro e do que fica fora, mas sempre fica coisa fora”, disse uma mulher.

Tatiana Bastos, do setor administrativa do Pronto Socorro de Rio Branco, confirmou à reportagem que os equipamentos fotografados hoje estão em tempo aberto desde a última sexta-feira, 5 da janeiro: “são equipamentos que entram e saem porque vão para reparo na Secretaria de Saúde. Estes estão ali desde sexta-feira [passada], mas não ficam por muito tempo, serão retirados na segunda-feira. Por exemplo, a cadeira que está lá hoje não é a que vai estar na semana que vem, porque terá outra, mas não estão expostos às condições do tempo, estão esperando transporte para a manutenção”, disse.