Prefeitura de Rio Branco e ACISA fortalecem laços de incentivo aos empreendedores

A fábrica de produtos de limpeza Lajú, localizada em Rio Branco, tem sido um importante centro de produção na região. A mais de 20 anos no mercado, a fábrica se destaca pela qualidade dos seus produtos e pelo impacto positivo na economia local. Com uma ampla linha de produtos que inclui detergentes, desinfetantes, água sanitária e outros itens de limpeza, a Lajú tem conquistado espaço no mercado regional.

Por dia, a indústria acreana produz mais de 800 fardos como este aqui. Por mês, chegam a mais de 20 mil. Os produtos são comercializados tanto na capital como no interior. Agora, a indústria já alcançou o mercado do estado vizinho, Rondônia.

“A Associação Comercial está nessa agenda e eu estou nessa parceria com a Prefeitura e com o Estado para que a gente consiga criar o ambiente necessário para os empresários promoverem esse incremento de renda e riqueza no Estado. O prefeito deu o passo essencial, que é vir e entender a necessidade dos empresários. Hoje nós ouvimos aqui quais são as reais necessidades e a partir desse primeiro passo é desenvolver realmente uma agenda para que isso aconteça, para que a gente consiga dar retorno aos empresários, para que esses empresários consigam crescer, gerar renda, emprego, ganhar dinheiro e voltar a investir”, explicou Marcelo Moura.

O prefeito disse que é fundamental a aproximação do poder público aos empreendedores para que gere incentivo e oportunidades para todos.

“A iniciativa privada precisa ter sempre um ambiente produzido pelo poder público para que ela possa trabalhar. Então essa nossa visita a essa indústria aqui de produtos de limpeza, eu acredito que possa gerar, inclusive, uma alternativa de compras diretas, como a prefeitura vem fazendo. O nosso objetivo é sempre fazer compra aqui no local porque nós precisamos gerar emprego aqui. E quando a gente tem indústria de produtos aqui, como a gente já faz hoje com leite, nós já fazemos hoje com pão, como nós já fazemos hoje com os uniformes escolares”.

A indústria gera centenas de empregos diretos e indiretos na região. A gerente da fábrica, Cristina Leila, disse que fortalecer os laços com o poder público é fundamental para consolidação dos negócios e dar mais oportunidade de emprego à população.

“Ele disse que vai nos ajudar, até porque ele já está pegando o pão, o leite daqui. Ele está priorizando a nossa cidade, as coisas que são daqui. Então isso já é muito bom; isso já nos fortalece porque a gente consegue gerar oportunidades de empregos para o povo daqui. Não precisa a gente estar comprando de fora. Então isso é muito bom da parte dele. Eu espero que, se Deus quiser, dê certo”.

“É mais uma alternativa. E não custa, nossa equipe vai sentar, vai detalhar, vai verificar como é que a gente pode fazer compras diretas também desse tipo de produto, além dos que a gente já faz”, concluiu o prefeito.

Por Assecom/Prefeitura