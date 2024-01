Prefeitura de Cruzeiro do Sul conduz dependentes químicos para reabilitação

A prefeitura de Cruzeiro do Sul atua em parceria com várias instituições na recuperação de dependentes químicos. A ação social da prefeitura é realizada há mais dois anos. Neste período, de acordo com o prefeito em exercício, Henrique Afonso, 17 pessoas, que estavam morando na rua em situação de drogadição, foram encaminhadas para as clínicas de recuperação e estão em tratamento.

A ação se dá por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Henrique Afonso destacou a importância da gestão pública buscar melhorar a vida dessas pessoas. Conta que, depois de recuperadas, podem ganhar oportunidade de trabalho.



“São pessoas que às vezes querem largar as drogas, mas não é fácil elas saírem sozinhas e, por isso, precisam de ajuda. Ninguém está numa vida dessa porque quer, escravo das drogas porque quer, morando na rua. Então a prefeitura tem esse trabalho. A gente tenta convencer para que elas passem pela triagem e possam ir para uma clínica, uma casa terapêutica. Depois, se elas forem totalmente recuperadas, vão ter um estágio de trabalho”, enfatizou Henrique Afonso.

Elísio Herculano, coordenador de Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREA, afirma que essa iniciativa tem dado resultado.

“Esse apoio que o prefeito Zequinha e vice-prefeito Henrique Afonso tem nos dado em parceria com Assistência Social, tem sido muito importante para chegarmos a essas pessoas levando uma orientação para convencê-las a buscar um tratamento e ter um futuro melhor”, explicou Elísio.



Nessa sexta-feira, 12, a prefeitura realizou no cais do porto o primeiro café da manhã de 2024 para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social no centro da cidade. Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ofereceu também vacinação e testes rápidos.

Ainda como parte da ação social, na próxima sexta-feira, 19, a prefeitura de Cruzeiro do Sul vai fazer uma ação diferenciada. O objetivo é que os dependentes químicos recuperem a autoestima. A gestão vai garantir uma “transformação” em um salão de beleza e depois encaminhar dois dependentes, sendo um homem e uma mulher, para casa terapêutica.