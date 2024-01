Xapuri e Epitaciolândia se preparam para receber fiéis na festa de São Sebastião

Dois municípios do Alto Acre, Epitaciolândia e Xapuri, têm São Sebastião como santa padroeiro e se preparam para receber milhares de romeiros no próximo final de semana.

Este ano, a festa do “20”, como é chamada a celebração religiosa, já que o Dia de Sebastião é celebrado em 20 de janeiro, acontece em um sábado, o que deve fazer com que o número de turistas aumente nas duas cidades, facilitando quem pretende participara da tradicional procissão.

Além dos fiéis, a festa de São Sebastião nos dois municípios costuma atrair centenas de comerciantes que aproveitam a grande circulação de pessoas para comercializar os mais variados produtos. Os “marreteiros”, como são chamados na festa do interior, vêm, principalmente de Rio Branco, mas até de outros estados do país.

Conforme a prefeitura de Xapuri, foi feita uma parceria com o Deracre em uma operação tapa-buraco na Estrada da Borracha, que dá acesso à cidade, e também está atuando na melhoria da iluminação pública, recuperação de ruas e calçadas para receber os visitantes.

O camelódromo vai ser montado no já tradicional espaço das ruas 24 de janeiro e mais duas ruas próximas. A prefeitura já comercializou quase 200 espaços para os marreteiros interessados em comercializar seus produtos.

De acordo com Jorge Alves, secretário de cultura do município, a expectativa é que Xapuri receba 20 mil pessoas no final de semana. “A expectativa é muito grande, estamos trabalhando para deixar a cidade pronta para a chegada dos romeiros. Além da programação religiosa, que é de responsabilidade de igreja, organizamos a parte cultural e esportiva com a 7ª Corrida Pedestre, competições esportivas como futsal, handebol e basquete, além do Pedal de São Sebastião para a galera que gosta de pedalar e da tenda com atrações culturais nos dias 18 e 19”, explica.

Em relação à programação religiosa, as missas já vêm sendo realizadas desde o último dia 5. Após as celebrações acontecem as tradicionais quermesses com a venda de comidas típicas, além dos bingos e leilões.

Em Epitaciolândia, a festa de São Sebastião tem como tema “São Sebastião ajudai-nos a viver em oração e fraternidade”, que vem também de encontro com a Campanha da fraternidade desse ano de 2024.

O Novenário teve início na última quinta-feira, dia 11, e a festa também conta com arraial, bingos e leilões e a prefeitura realiza um torneio de futebol no próximo domingo, dia 21.