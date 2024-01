Prefeitura dá início às obras de recuperação da estrada do Polo Benfica e Ramal do Rodo

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) deu início às obras de recuperação e tapa-buracos da rua principal do Polo Rural do Benfica e do Ramal do Rodo, que ficam na região do Segundo Distrito da capital.

Para o autônomo Amilca Araújo, que reside no Polo Benfica há 5 anos, a esperança dele com a atual gestão é que os serviços definitivamente saiam do papel.

“Moramos aqui há anos e não tínhamos benefício nenhum. A necessidade da ponte é o que mais preocupa, pois passa caminhão pesado aqui de areia, de barro e a gente fica numa situação complicada, pois a ponte está quase estragando. Graças a Deus que o nosso prefeito com bons olhos está olhando para nós, pois já estava intrafegável. Tem muitos colégios aí para dentro até a beira do rio e os ônibus ficam ruins de entrar. Estamos recebendo esse benefício da melhoria e nós queremos agradecer o prefeito por esse olhar humanitário que ele está tendo para nós aqui.”

A enfermeira Cleia da Costa, relata que agora, se sente com mais esperança em ver as máquinas e homens, trabalhando no Polo Benfica onde mora há 20 anos, mas reclama que o que acaba com a estrutura da rua e dos ramais são veículos pesados, na maioria transportando areia da beira do rio.

“Há muito tempo que ninguém faz um projeto aqui, é uma melhoria no bairro, entendeu, e ultimamente esses tempos, como está passando muito o carro grande para ir para a beira do Rio, está acabando com a nossa rua, então achei ótimo a iniciativa do prefeito e estou muito feliz com o trabalho dele.”

O encarregado da obra pela Emurb César Cordeiro, diz que o projeto vai contemplar tanto o Polo Benfica quanto o Ramal do Rodo de fora a fora, sendo mais de 17 quilômetros de asfalto.

“A determinação do nosso prefeito Tião Bocalom é que a gente efetue, nesses 7,5 km, uma recuperação total de todos os buracos, com uma massa asfáltica, chegando até a balsa. Depois que a gente chegar até a balsa, a gente vai retornar e entrar no Ramal do Rodo, que é aproximadamente mais de 10 km, que vai ser feito todo um tapa-buraco em toda a sua extensão.”

