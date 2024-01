Paquistão sofre ataque de mísseis do Irã e alerta para “sérias consequências”

O Paquistão condenou veementemente na terça-feira (16) um ataque aéreo iraniano que matou duas crianças dentro das suas fronteiras, chamando-o de “violação não provocada do seu espaço aéreo” e alertando para retaliação.

O Irã disse ter usado “ataques com mísseis de precisão e drones” para destruir dois redutos do grupo militante sunita Jaish al-Adl, conhecido no Irã como Jaish al-Dhulm, na área de Koh-e-Sabz, na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, segundo a agência de notícias Tasnim, alinhada ao Estado do Irã.

O ataque ocorre depois de o Irã ter lançado mísseis no norte do Iraque e na Síria, na segunda-feira, na mais recente escalada de hostilidades no Oriente Médio, onde a guerra em curso de Israel na Faixa de Gaza corre o risco de se transformar num conflito regional mais amplo.

O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão disse que o ataque ao seu território matou “duas crianças inocentes” e alertou o Irã sobre “sérias consequências”. O Paquistão descreveu o ataque aéreo como uma “violação não provocada do seu espaço aéreo pelo Irã dentro do território paquistanês”.

“É ainda mais preocupante que este ato ilegal tenha ocorrido apesar da existência de vários canais de comunicação entre o Paquistão e o Irã”, afirmou o ministério.

Após o ataque, o Paquistão, detentor de armas nucleares, apresentou um “forte protesto” a um alto funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irã, na capital iraniana, Teerã, e apelou ao encarregado de negócios iraniano, dizendo que “a responsabilidade pelas consequências recairá diretamente sobre o Irã”.

O grupo militante Jaish al-Adl disse na terça-feira que a Guarda Revolucionária do Irã usou seis drones de ataque e uma série de foguetes para destruir duas casas onde viviam os filhos e esposas de seus combatentes.

As autoridades da província do Baluchistão disseram à CNN que duas meninas morreram e pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. As meninas, de oito e 12 anos, foram mortas em casas danificadas no ataque no vilarejo de Koh-e-Sabz em Kulag, a cerca de 60 quilômetros do distrito de Panjgur, na noite de terça-feira, segundo o deputado distrital, comissário Mumtaz Khetran.

Khetran também disse que uma mesquita perto das casas foi alvo e atingida nos ataques.

Koh-e-Sabz – a cerca de 50 quilômetros da fronteira do Paquistão com o Irã – é conhecida por ser a casa do ex-segundo em comando de Jaish-ul-Adl, Mullah Hashim, que foi morto em confrontos com as forças iranianas em Sarawan, uma região iraniana adjacente a Panjgur, em 2018.

No mês passado, o Irã acusou militantes do Jaish al-Adl de invadir uma delegacia de polícia na província iraniana de Sistão e Baluchistão, o que resultou na morte de 11 policiais iranianos, segundo a Tasnim.

Jaish al-Adl, ou Exército da Justiça, é um grupo militante separatista que opera em ambos os lados da fronteira e já assumiu anteriormente a responsabilidade por ataques contra alvos iranianos. O seu objectivo declarado é a independência das províncias iranianas do Sistão e do Baluchistão.

Os ataques no Paquistão ocorreram um dia depois de a Guarda Revolucionária do Irã ter lançado mísseis balísticos, visando o que alegou ser uma base de espionagem da agência de inteligência de Israel, Mossad, em Erbil, no norte do Iraque, e contra “grupos terroristas anti-Irã” na Síria.

O Irã disse que os ataques no Iraque foram em resposta ao que disse serem ataques israelenses que mataram comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana, e afirmou que alvos na Síria estavam envolvidos nos recentes atentados duplos na cidade de Kerman durante um memorial ao comandante da Força Quds assassinado, Qasem Soleimani, que deixou dezenas de mortos e feridos.

O país defendeu, ainda, que os ataques são como uma operação “precisa e direcionada” para dissuadir ameaças à segurança, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Nasser Kanaani, em comunicado na terça-feira.

Aumenta da tensão no Oriente Médio

Os ataques do Irã aumentarão ainda mais o receio de que a guerra de Israel em Gaza possa transformar-se numa guerra em grande escala no Oriente Médio, com graves consequências humanitárias, políticas e econômicas.

Os ataques no Iraque e na Síria foram condenados pelos Estados Unidos como “imprudentes” e imprecisos, enquanto as Nações Unidas afirmaram que “as preocupações de segurança devem ser abordadas através do diálogo e não de ataques”.

O Iraque disse que apresentou uma queixa ao Conselho de Segurança da ONU e à ONU na terça-feira. O ministro das Relações Exteriores do Iraque, Fuad Hussein, disse que não há centros afiliados ao Mossad operando em Erbil, na região semiautônoma do Curdistão.

O bombardeamento implacável de Israel sobre Gaza em resposta aos ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro matou mais de 24 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde gerido pelo Hamas, e provocou uma devastação generalizada, uma vez que os civis vivem com a ameaça de morte iminente – seja por um ataque aéreo ou por fome ou doença.

O conflito intensificou as hostilidades em toda a região, com os aliados e representantes do Irã – o chamado eixo de resistência – a lançar ataques contra as forças israelenses e os seus aliados.

Na terça-feira, os militares dos EUA lançaram novos ataques contra alvos Houthi dentro do Iémen, visando mísseis balísticos antinavio controlados pelo grupo rebelde apoiado pelo Irã, disse um oficial da defesa à CNN.