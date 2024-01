Preço da carne bovina continua em queda e cesta básica apresenta redução na capital

O preço da cesta básica apresentou, de outubro de 2023 ao início de janeiro de 2024, redução tímida de 1,91%, alcançando o custo médio de R$ 591,26. A pesquisa, realizada em três supermercados de Rio Branco na última terça-feira, 2, é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac) e, para o estudo, são cotados 15 produtos alimentícios considerados imprescindíveis para alimentação.

Os itens pesquisados representam provisão alimentar para uma família com renda média mensal de até R$2 mil, composta por três pessoas adultas, ou duas adultas e duas crianças. O preço mais alto verificado na cesta básica foi de R$ 663,11, enquanto o mais baixo, de R$ 526,37.

De acordo com o assessor da presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó, a redução nos valores assegura, de certa forma, relativa confiança da população quanto à manutenção da qualidade alimentar em família.

“O preço da carne bovina, embora ainda com maior peso no custo da cesta alimentar da população de baixa renda de Rio Branco, demonstra redução aproximada de 15,84%, no período de outubro de 2023 a janeiro de 2014”, explicou Garó, reforçando que, atualmente, o quilo do alimento custa, em média, R$ 36,34.

Além disso, o valor levantado para a cesta básica de alimentos em análise possibilita melhor utilização dos recursos para a alimentação da população com ganhos de até R$2 mil, ainda segundo o assessor. “Principalmente pelo fato de o custo médio para o mês de janeiro de 2024 ainda poder ser reduzido em pelo menos 12,36%, a depender da disposição da população em pesquisar mais junto ao mercado fornecedor de Rio Branco”.