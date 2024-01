Morador aponta falhas na balsa entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves

Para passar de Cruzeiro do Sul para Rodrigues Alves, ou vice-versa, os moradores têm que atravessar de balsa o Rio Juruá. Na balsa mantida pelo governo do Estado, a travessia de veículos e pessoas é gratuita. Já nas balsas particulares e menores, a travessia de motos e carros pode chegar a R$ 20.

Nesta quinta-feira, 4, um morador de Rodrigues Alves, enviou ao ac24horas imagens que mostram a balsa do governo parada, próximo à margem do Rio Juruá, enquanto homens na água, tentam um conserto.

“Esta é a situação de quem precisa se deslocar para para Cruzeiro do Sul. Quase todos os dias essa balsa apresenta problemas. Ontem (3) estava com uns parafusos frouxos, e hoje também. Estamos sofrendo muito com esses transtornos e pedindo que as autoridades fiscalizem, afinal, essa empresa tem que dar manutenção na balsa. Na balsa menor eu pago R$ 20 para ir e R$ 20reais para voltar e isso sai caro!”, denunciou Evandro.

A balsa é de um empresário de Cruzeiro do Sul e alugada para o governo do Estado, sob responsabilidade do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem do Acre- Deracre. De acordo com a Assessoria de Comunicação do órgão em Cruzeiro do Sul, a balsa está funcionando normalmente nesta quinta-feira, 4.

“A balsa está funcionando normalmente. Acabamos de falar com os funcionários de lá e não teve nenhum um problema, não”, citou o Deracre.