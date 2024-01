Empresas com dificuldades em receber alvará serão reavaliadas pela Prefeitura

Uma das maiores Empresas de Transporte Interestadual do Acre, a Transacreana,apontada no cenário do Norte do país, como uma das maiores empresas de translado para os países andinos, uma rota que sai do Rio de Janeiro e percorre boa parte do paíscom destino à Cuzco e Lima no Peru, está com dificuldades em receber alvará.

Na manhã desta quinta-feira (4), o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, visitou a empresae levou uma boa notícia, que é a possibilidade de aquisição do alvará definitivo o que possibilitará mais investimento na empresa e consequentemente geração de mais emprego.

“Essa visita, o ano passado, eu já fiz no início do ano, e a gente sabia do problema que essa área tem aqui. Não é só essa,outras áreas também, mas principalmente aqui da Transacreana, que é uma empresa que está nos orgulhando, está levando o nome do Acre para o Brasil, para o mundo. Ela tem hoje a maior linha de transporte internacional do mundo, que sai do Rio de Janeiro e vai bater em Lima.

Para nós é um orgulho muito grande. Então, nós não entendemos porque é que aqui, esse local, há tanto tempo que eles estão instalados, não conseguiam ter o alvará definitivo. Por quê? Porque a legislação que foi preparada pela turma anterior é uma legislação que travava tudo, o desenvolvimento dos nossos municípios.

O prefeito disse ainda que agora, com a alteração no Plano Diretor, todas as dificuldades que os empresários têm em investir por falta de um alvará, serão resolvidas. Viemos dar essa boa notícia ao Fernando de que o nosso Plano Diretor já está na Câmara Municipal, será feita uma audiência pública que discutirá exatamente essa situação que não é só dele, são muitos problemas de empresários aqui nessa região que não conseguem o alvará de licença, exatamente porque tem uma lei aí antiga, feita pelos outros prefeitos, onde dizia que aqui era proibido ter esse tipo de empreendimento, e não é nada proibido de ter.

Os empreendedores precisam existir. A geração de emprego e renda precisa existir. A nossa gestão tem esse compromisso de facilitar o máximo quepuder a geração de emprego e renda, e quem gera emprego e renda é a iniciativa privada.

Para o empresário Fernando Lourenço, a boa notícia irá beneficiar não só a empresa dele, mas todas àquelas que dependem de um alvará para investir no ramo individual. Uma notícia que a gente estava esperando já há bastante tempo.

O prefeito veio aqui, se comprometeu. Trouxe essa boa notícia para a gente e a gente vai poder construir e melhorar a nossa infraestrutura. Agradeço ao prefeito", concluiu Fernando.

Por Assecom/ Prefeitura