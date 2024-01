Alerta laranja: chuva forte atinge 11 estados do país; veja previsão

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja de chuvas fortes e ventos intensos para 11 estados e o Distrito Federal entre hoje e amanhã.

Quais locais serão atingidos ?

A chuva deve atingir os estados do Espírito Santo e Rondônia, áreas do Amazonas, Acre, Pará, Tocantins, Bahia, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, além do Distrito Federal. Para as outras localidades, como São Paulo, a chuva será passageira, sendo mais expressiva na faixa litorânea do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

• Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de raios. No alerta, a previsão é de chuvas de 50 a 100 milímetros por dia e além de ventos de 60 a 100 km/h.

Fenômeno favorece chuvas fortes

• As fortes chuvas serão causadas principalmente pela atuação da Zcas (Zona de Convergência do Atlântico Sul). O fenômeno é definido como um corredor de nuvens que corta o Brasil, que tipicamente se estende na Amazônia, passa pela zona Central e vai até o Sudeste, podendo atingir a zona sul da Bahia.

• Há previsão de grandes volumes de chuva em áreas do Centro-Oeste, Sudeste e sul da Bahia até o próximo fim de semana (nos dias 6 e 7).

• O sistema é resultado do encontro de ventos úmidos que vêm do Atlântico, de uma frente fria, com ventos da bacia amazônica. Ele é responsável por promover dias seguidos de tempo nublado, volumes consideráveis de chuva, por vezes persistentes, e que por consequência ameniza o calor.

• O fenômeno pode causar riscos de alagamento, transbordamento de córregos e rios, além de deslizamento de terra.

Como será o clima em janeiro?

O clima será marcado por altas temperaturas devido ao verão, que deixa os dias mais longos do que as noites e provocando rápidas mudanças nas condições do tempo. Há condição favorável para chuva forte, queda de granizo, vento de intensidade moderada a forte e descargas elétricas.

A previsão indica chuva dentro ou ligeiramente acima da média para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, além de áreas do Pará e do Paraná. Há tendência de chuva abaixo da média em grande parte da região Norte, além de áreas da Região Sul e dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.