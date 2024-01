Igarapés em Rio Branco tem grande risco de transbordar nas próximas horas

Foto: Igarapé Fundo, em Rio Branco I Whidy Melo/ac24horas

A Defesa Civil de Rio Branco está em estado de alerta monitorando o nível dos igarapés na capital e a possibilidade de transbordamento dependendo da continuidade das chuvas na capital.

Segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal, as chuvas ainda não fizeram transbordar os igarapés em Rio Branco porque o nível das águas era baixo, mas uma vez que as chuvas já causaram impacto, uma situação exige atenção: “os Os igarapés estão dentro da calha, mas a preocupação é a continuidade das chuvas, que cairiam sobre eles com o nível já mais alto.

O monitoramento continua para verificar a continuidade das chuvas, e aí poderemos ter algum tipo de problema. Enxurradas de 2023 foram Causadas por chuvas de 187 milímetros de chuva, neste momento já estamos com 100 milímetros, então a partir disso o risco já é muito grande”, disse.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com ventos de até 100 km/h para o estado do Acre até sexta-feira, 5. Neste período, são esperadas chuvas de 50 a 100 mm por dia, com probabilidade de ventos intensos de até 100km/h, o que embasa o alerta da Defesa Civil.