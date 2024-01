Pilotos denunciam que pista fecha por 8 horas no aeroporto da capital e prejudica voos de TFD

Pilotos que trabalham em empresas de táxi aéreo no Acre, principalmente que fazem o transporte de passageiros para Tratamento de Fora de Domicílio (TFD), procuraram o ac24horas para denunciar que o tempo de fechamento diário da pista do Aeroporto de Rio Branco atrapalha o socorro às pessoas que precisam de atendimento médico com urgência.

O Aeroporto de Rio Branco passa por obras que devem aumentar a capacidade de atendimento de aeronaves, possibilitando mais voos comerciais, e proporcionar um ambiente ainda mais confortável e moderno para os passageiros. A primeira etapa do projeto inclui melhorias na pista de pouso e decolagem.

O problema, segundo os pilotos, é o tempo em que a pista fica fechada durante o dia por conta da obra. O período diário, de 11 às 19 horas, compromete o socorro aos pacientes do interior do estado. “Esse horário está gerando um transtorno enorme para atendermos o voos de aeromédico, voos do TFD. Eles não estão abrindo essa exceção para pousarmos com os pacientes. A gente concorda com a obra, mas a pista não precisa ficar tanto tempo fechada, prejudicando esse serviço que é essencial”, explica um piloto que pediu para não ser identificado.

O profissional cita que como alternativa, os voos do TFD usam a pista de pousos e decolagens localizada na Fazenda Água Limpa, que fica às margens da BR-317, no sentido de Boca do Acre, a cerca de 50 quilômetros de Rio Branco. “Aí vem outra dificuldade, o Samu e a Central de Leitos não querem ir pegar o paciente na fazenda e isso prejudica demais. Só apelamos para o bom senso, já que é possível a liberação para os voos do TFD”, explica o piloto.

O ac24horas procurou a Vinci Airports, empresa responsável pela gestão do Aeroporto de Rio Branco, mas não obteve resposta. O espaço segue à disposição, caso haja interesse em uma manifestação por parte da empresa sobre o assunto.