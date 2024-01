Rio Acre tem retração nesta segunda e baixa quase 1 m no final de semana

O Rio Acre continua baixando de nível neste início de semana. Conforme a Defesa Civil de Rio Branco, o nível na capital acreana nesta segunda-feira, 29, é de 7,58m.

O manancial baixou quase um metro no sábado e domingo, afastando, momentaneamente, a possibilidade de uma enchente neste início de ano.

Não houve registro de chuvas na região de Rio Branco, no Riozinho do Rola e em parte da região que compõe a Bacia do Rio Acre, o que colaborou para a retração.

Com o nível atual,o Rio Acre fica com cerca de 6 metros a menos do que a cota de alerta que é de 13,5m na capital acreana.