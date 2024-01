Palmeiras anuncia a contratação de Caio Paulista, ex-jogador do São Paulo

O Palmeiras anunciou na manhã desta sexta-feira (5) a contratação do lateral-esquerdo Caio Paulista, ex-São Paulo. O atleta de 25 anos, que pertencia ao Fluminense, assinou contrato até dezembro de 2028.

“É uma expectativa grande e uma sensação muito boa estar em um clube do tamanho do Palmeiras, que vem conquistando tantos títulos, feito grandes campeonatos no Brasil e na América do Sul. Espero também poder comemorar títulos junto aos meus companheiros e ao staff. Vamos juntos nesta jornada”, disse o jogador.

Na última temporada, Caio Paulista foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo e eleito o melhor lateral-esquerdo da competição. Na classificação do Tricolor sobre o Palmeiras, inclusive, ele marcou um dos gols da vitória são-paulina por 2 a 1 no Allianz Parque, que sacramentou a eliminação alviverde

O jogador se apresentará com o restante do elenco palmeirense para a pré-temporada, que se inicia na próxima segunda-feira (8).

“Estou muito feliz por estar aqui. O que vi na Academia de Futebol concretizou o que já havia escutado de companheiros que estiveram aqui: a estrutura é de Primeiro Mundo! Hoje eu pude ver com meus próprios olhos… Fico feliz e espero usufruir de toda essa estrutura para evoluir”, completou.