PF prende três por exploração sexual de crianças e adolescentes na internet

A Polícia Federal (PF) prendeu três pessoas no Ceará suspeitas de compartilhar imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet.

A investigação foi iniciada após uma comunicação da polícia da Austrália de que imagens de um brasileiro abusando sexualmente de uma criança foram publicadas em fóruns da darkweb – a internet obscura.

A partir dessas informações, a PF do Brasil, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos do Ceará, com o setor em Brasília, utilizou técnicas de investigação cibernética e tecnologia para conseguir identificar a vítima e o suspeito.

Segundo a PF, as investigações apontaram indícios que muitas das imagens produzidas e compartilhadas se revestiam de fato em cenas de estupro de vulnerável cometidas pelo investigado contra crianças e adolescentes às quais tem acesso, como vizinhas.

Nesta quinta-feira (4), como continuação desta investigação, a PF deflagrou a operação “Safe Kids” (crianças seguras, em tradução livre), e prendeu três pessoas, sendo duas por mandado de prisão e uma em flagrante com conteúdo pornográfico no computador.

Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em Acaraú (CE). O principal investigado deve responder pelos crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e divulgação de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. As somadas são de até 33 anos de prisão.