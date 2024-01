Novos diretores do BC tomam posse nesta terça (2) e indicados por Lula chegam a 4

Os economistas Paulo Picchetti e Rodrigo Alves Teixeira tomam posse na diretoria do Banco Central (BC) nesta terça-feira (24) em ato fechado à imprensa e sem horário definido, segundo a autarquia monetária.

Também não haverá divulgação de imagens. Conforme a assessoria de comunicação do BC, a assinatura será feita no gabinete dos novos diretores.

Picchetti irá assumir a Diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, enquanto Teixeira ficará responsável pela Diretoria de Administração.

A dupla foi indicada pelo Planalto em 10 de novembro de 2023 e aprovada pelo Senado no dia 28 do mesmo mês.

Os mandatos vão até 31 de dezembro de 2027, podendo ser renovados por mais quatro anos, como previsto na Lei de Autonomia do BC.

A entrada dos novos diretores eleva para quatro os participantes da cúpula do BC indicados pela atual gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em julho de 2023, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino assumiram as áreas de Política Monetária e de Fiscalização, respectivamente.

A gestão do BC é composta por oito diretores mais o presidente Roberto Campos Neto. Todos têm voto no Comitê de Política Monetária (Copom), que define os rumos da política monetária do país a cada 45 dias.

O próximo encontro do colegiado será em 30 e 31 janeiro. Atualmente, a taxa está 11,75% após quatro cortes seguidos de 0,50 ponto percentual (p.p.).

A expectativa do mercado, e confirmada pelo BC em ata do último encontro, em dezembro de 2023, está na manutenção do atual ritmo de redução, caso os atuais quadros doméstico e internacional se mantenha.

Mudança no quadro de diretores

No fim de dezembro, o presidente do BC comunicou que a entrada dos novos diretores ocorre em simultâneo a mudanças no quadro da cúpula.

Também nesta terça, a diretora de Administração, Carolina Barros, passará a ocupar a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta em substituição ao atual diretor Maurício Moura, cujo mandato encerra-se em 31 de dezembro de 2023.

“A alteração, promovida em total consonância e com a concordância unânime de toda a Diretoria Colegiada, atende ao disposto no Regimento Interno do BC”, informou a entidade em comunicado.