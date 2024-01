Nova onda de furtos deixa canteiro recém-reformado da Chico Mendes com prejuízos na iluminação

Balizadores e postes de iluminação pública no recém-reformado canteiro da avenida Chico Mendes, no segundo distrito de Rio Branco, estão tendo suas fiações furtadas por criminosos que mesmo quando são presos, reincidem no crime, segundo o comandante do batalhão da Polícia Militar da área.

Uma visita da reportagem durante a noite flagrou dezenas de balizadores apagados, com buracos cavados no entorno, de onde criminosos puxaram a fiação energizada. Alguns postes de energia também tiveram seus fios levados. O resultado do crime pode ser observado ao longo de toda a avenida, da região limítrofe ao bairro 6 de Agosto até o posto policial de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, conhecido popularmente como “corrente”.

Segundo o secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, a capital do estado vive uma nova onda de crimes de furto de fios, mesmo com constantes operações da Polícia Civil que fecha o cerco contra os sucatões que fazem a receptação dos objetos roubados. “Todos os dias temos que fazer reposição de fios em Rio Branco por conta desses furtos, que geralmente são cometidos por pessoas em situação de rua. O prejuízo é grande não só por ter que comprar material para substituir o levado, como também pelo emprego do pessoal técnico nos mesmos locais, enquanto poderiam estar instalando novas melhorias em outros bairros”, disse Joabe.

O comandante do 2° Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Felipe Russo, responsável pela área, disse que a Polícia Militar trabalha em patrulhamentos pelo local e que realiza prisões pelo crime de furto de fiação, mas geralmente os criminosos são soltos e reincidem no crime.