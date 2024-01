Homem trai facção (B13) migra para facção Comando Vermelho é sequestrado e encontrado morto

Por Davi Sahid

O corpo do jovem Flávio Ripardo Silva, de 20 anos, foi encontrado em estado de decomposição com marcas de perfurações de tiro na manhã desta quinta-feira, 11, dentro de uma área de mata situada na rua Baguari nas proximidades da Chácara Santa Bruna no Segundo Distrito de Rio Branco.

Os Policiais Militares do 2° Batalhão recebeu informações que o corpo de Flávio estaria jogando na área de mata na rua Baguari nas proximidades da chácara, as guarnições se deslocaram até ao local e encontraram o cadáver.

Segundo informações da Polícia, Flávio foi visto pela última vez na tarde da segunda-feira, 8, quando teria ido até uma “boca de fumo” comprar entorpecentes, quando criminosos não identificados membros de uma organização criminosa, abordaram e sequestraram a vítima, em seguida o levaram até a área de mata e o executaram a tiros.

Ainda segundo a Polícia, a motivação do crime possivelmente ocorreu por Flávio ter traído a facção Bonde dos 13 (B13) e ter se tornando membro da organização criminosa rival Comando Vermelho (CV).

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em Criminalística, que inicialmente constatou que Flávio recebeu um tiro na região do abdômen e outro no braço. Após o término da perícia o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).