Discussão em bar acaba em tentativa de feminicídio no município do Bujari

Na noite desta sexta-feira, (19), uma tentativa de feminicídio aconteceu no município do Bujari, interior do Acre.

Segundo informações repassadas, a vítima identificada por Ketelyn Bianca Bezerra do Nascimento, de 19 anos, estava em um bar na companhia de amigas, quando um homem identificado por Mandraque, começou uma discussão com a vítima que já teria ficado com Mandraque antes, porém, ele estaria namorando com outra pessoa, identificada por Gabi, porém a discussão teria ocorrido por causa de Gabi e Mandraque não aceitava o fim do relacionamento com atual, segundo testemunhas relataram que Mandraque teria incorporado um espírito maligno e de posse de uma faca, desferiu dois golpes em Bianca e logo em seguida fugiu tomando ignorado.

A viatura do suporte básico daquele município foi acionado para socorrer a vítima e encaminhou até Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Ketelyn Bianca foi um entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com uma perfuração artificial no peito esquerdo e no braço esquerdo, seu estado de saúde é considerado estável.

O caso será investigado pela Polícia Cívil daquele município.